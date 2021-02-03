منع دخول الوافدين لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد المقبل

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات عقب اجتماعه الاستثنائي، اليوم الأربعاء، جاءت كالتالي:

– منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق المقبل ولمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة.

– يطبق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة كويت مسافر على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7) أيام أخرى في المنزل ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد.

– تكليف اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.

– إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

– إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.

– إيقاف العمل بالأنشطة التالية: الأندية الصحية، محلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية).

– وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها.

– تمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

– دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.

– تكليف الجهات المعنية كلا في مجال اختصاصه بتنفيذ ما جاء بالقرار ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد.

– تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات (جزاءات) على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.

وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن الكل يسمع عن زيادات أعداد الإصابات في العالم وظهور سلالات جديدة ونحن لسنا بمعزل عن العالم، فلابد من التعامل بجدية وصبر دون ملل لا سيما بعد زيادة أعداد الإصابات وظهور سلالات جديدة من الفيروس، محذرا من خروج الأمور عن السيطرة.

وأضاف وزير الصحة اننا مع الاسف الشديد نرى مظاهر التراخي وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، داعيا إلى تطبيق الاشتراطات بنفس الحماس في بداية التعامل مع أزمة الوباء.

بدورها، قالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف إن العالم سجل مليار اصابة بالفيروس وذلك في ظل الموجة الثالثة.

واضاف أن للجتمع دورا في السيطرة الوباء، ولكن مع الاسف كانت هناك مظاهر وتجمعات وزيادة حالات السفر وعدم ارتداء الكمام لذلك ندعو للالتزام بالاشتراطات الصحية.