الطيران المدني: منع استخدام «الدرون» دون موافقة مسبقة

تهيب الإدارة العامة للطيران المدني بجميع مستخدمي الطائرات دون طيار «DRONE» والطائرات الرياضية الخفيفة بوقف جميع عمليات الطيران بجميع أشكاله «طيران شراعي أو رياضي خفيف أو الطائرات دون طيار»، والالتزام بتعليمات سلطات الدولة ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني ووزارتي الداخلية والدفاع. وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطىء أو غير الآمن أو غير المرخص لتلك الهواية، كما تنوه على عدم صلاحية أي استثناء أو تصريح صادر قبل تاريخ 1 يناير 2021 فعلى جميع المستخدمين الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة العامة للطيران المدني بحسب قواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية والمنصوص عليها في الجزئين «22 و23» المنشورة على موقع إدارة سلامة الطيران، حيث سيتم الإعلان عن آلية تقديم طلب الترخيص من الطيران المدني في وقت لاحق.

كما تشدد على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران دون التراخيص والموافقات اللازمة يعرض نفسه للمساءلة القانونية.