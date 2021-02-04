“هيئة الرياضة” تدعو الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي لمدة شهر 

دعت الهيئة العامة للرياضة اليوم الخميس الاتحادات الرياضية كافة لوقف الانشطة الرياضية لمدة شهر قابلة للتمديد ابتداء من يوم 7 فبراير الجاري وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن تفشي جائحة (كورونا).

ودعا نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية في الهيئة الدكتور صقر الملا في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع ممثلي الاتحادات واللجنة الاولمبية الكويتية إلى حظر التجمعات داخل الهيئات الرياضية بكل أنواعها وأيا كان سببها.

وقال الملا إن على الهيئات التي لها استحقاقات دولية مهمة للمنتخبات الوطنية رفع كتاب لطلب الاستثناء من وقف النشاط وذلك لعرضه على الجهات المعنية.

وأوضح أن الهيئة ستواصل اجتماعاتها مع اللجنة الاولمبية الكويتية ووزارة الصحة لتقييم الأوضاع وإخطار الاتحادات بكل ما يستجد معربا عن شكره للاتحادات لتعاونها مع الهيئة لمواجهة تفشي الجائحة خاصة مع الانتشار المتسارع للسلالات الجديدة من الفيروس.