“المعادن” تمطر الجهات الإدارية بدعاوى قضائية

قدمت شركة المعادن والصناعات التحويلية «المعادن» مجموعة دعاوى قضائية طالبت من خلالها بوقف تنفيذ قرار إخلائها من موقعها القائم في جنوب أمغرة ووقف إزالة منشآتها ومصانعها إلى حين صدور حكم في الموضوع.

كما قدمت دعوى إثبات حالة في مخفر الصليبية، حول قطع التيار الكهربائي في موقعها بجنوب أمغرة.

وطالبت الشركة أيضا بإثبات حالة المنقولات الموجودة لديها والأموال المنقولة والثابتة كافة المملوكة للشركة والثابتة في الموقع وتقدير قيمتها، مع تقدير قيمة المنشآت والمباني وما بها من خدمات تابعة لنشاطها سواء إن كانت تعود لها هذه الخدمات أو لغيرها من جانبها.