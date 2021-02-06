سفارة الكويت في لندن تدعو المواطنين غير المسجلين معها إلى الاتصال بها فوراً

دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين المتواجدين بغرض السياحة في بريطانيا وغير المسجلين لدى المكاتب الفنية الملحقة إلى التواصل معها فوراً.

وشددت السفارة في بيان صحفي على أنه على المواطنين غير المسجلين مع المكاتب الكويتية الملحقة وهي المكتب الثقافي والمكتب الصحي والمكتب العسكري ومكتب شركة نفط الكويت تسجيل أسمائهم وبياناتهم فوراً من خلال إرسال رسائل نصية عبر تطبيق (واتساب) على الرقم التالي: 00447883456313

ودعا البيان المواطنين إلى عدم التردد في حال حاجتهم للمساعدة بالاتصال بالسفارة على أرقام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة 00442075903400 و 00447988329622.