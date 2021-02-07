الأندية الصحية ترفض قرار الإغلاق: سيتسبب لنا بأضرار مادية جسمية

رفضت الاندية الصحية القرار القاضي بإغلاقها ضمن الاشتراطات الصحية بداية من اليوم الأحد ولمدة شهر قابل للتمديد.

وقال ناديا Vie Fitness Studio وIrisin Health Club في بيان بإسم الأندية الصحية: نرفض رفضا تاماً هذا القرار وحيث أنه يضر بأصحاب الأندية الصحية.

وتابع البيان إن هذا القرار لم يراع الالتزامات التي تقع على عاتق أصحاب الأندية الصحية، حيث اننا ملتزمون بسداد إيجارات ورواتب موظفين ومصروفات شهرية من عقود مع شركات أخرى، لاسيما اننا لم نعمل خلال الفترة السابقة حيث كان نشاطنا ممنوعًا ولم نعمل سوى فترة بسيطة بسعة استيعابية مخفضة، وقد جاء هذا القرار بمثابة قرار يعرضنا للمسائلة القانونية والاضرار المادية الجسيمة ومساس بدخل المواطن.

وأضاف ملاك الأندية الصحية في بيانهم: قمنا بتوفير جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة مننا وقد تكلفت مبالغ مالية من اجل ذلك حرصًا على الصحة العامة وحرصًا على صحة المترددين على النادي .

الأمر الذي يتضح معه الضرر البالغ لنا ولأصحاب الأندية الصحية ؛ ولذلك نلتمس الغاء القرار فورا فيما تضمنه من اغلاق وفتح الأندية مع قيام الدولة بدورها الرقابي والتأكيد من توافر الاشتراطات الصحية .