البلدية: نسبة التزام المحلات بمواعيد الإغلاق تجاوزت 90%

وقال المنفوحي في بيان صحفي أن البلدية أطلقت أمس الأحد جولاتها الميدانية المكثفة من قبل فرق لجان الاشتراطات الصحية في مختلف محافظات البلاد تزامنا مع البدء في تنفيذ القرار الخاص بإيقاف العمل بعدد من الأنشطة التجارية.

وأضاف أن الأنشطة الموقوفة شملت صالونات الحلاقة وصالونات التجميل والأندية الصحية إضافة إلى إيقاف العمل لمزاولة النشاط اليومي لكافة الأنشطة التجارية من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 فجراً.

وذكر أن القرار شمل أيضاً منع استقبال الزبائن في صالات المطاعم إلى جانب الاكتفاء بتوصيل الطلبات الخارجية أثناء فترة غلق المحلات في مختلف أنشطتها مشيراً إلى أن القرار استثنى منافذ التسوق الغذائية والمستلزمات الطبية والصيدليات ومراكز بيع المواد التموينية من الإغلاق.

وأفاد المنفوحي أن مهمة الفرق الميدانية تشديد الرقابة عبر الجولات التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالقرارات والتعليمات الصادرة مبيناً أنه ستتخذ عقوبات مغلظه بحق المخالفين في حال عدم تعاون أي محل واستمرار المخالفة وذلك لحماية المجمتع جراء انتشار جائحة «كورونا».

يذكر أن الفرق الميدانية في أفرع البلدية بالمحافظات كثفت جولاتها للتأكد من مدى التزام العاملين في مختلف الأنشطة التجارية من استخدام الوسائل الوقائية من لبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات ومنع التجمعات وإقامة الحفلات والولائم للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقد أسفرت الجولات الميدانية التي قام بها فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة الاحمدي عن تحرير 25 مخالفة لبعض المحلات في عدد من المجمعات التجارية بمناطق المحافظة.

كما قام فريق لجنة الاشتراطات في بلدية محافظة الفروانية بتحرير مخالفتين وتوجيه 47 تنبيه شفوي للالتزام التام بالقرار.