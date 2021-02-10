مكافأة مالية لمن يتقدم ببلاغات فساد لدى “نزاهة”

كشف أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بالإنابه د.محمد بوزبر، عن صرف مبلغ مالي مقطوع للمبلغين نظير تقديمهم بلاغات جرائم الفساد والاعتداء على المال العام.

وقال بوزبر خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «ليالي الكويت مع الاعلامي طلال الياقوت: «تمت الموافقة على صرف مبلغ مقطوع للشخص الذي يبلغ عن الفساد أو نسبة من المبلغ الذي تم استرداده، بعد الحكم النهائي» في القضية.

وأضاف بوزبر أنه سيتم قريباً الإعلان عن أول حالة استفادت من المكافأة المالية الخاصة بالمبلغين، مشيراً إلى وجود مكافأة أخرى معنوية.

ونوه إلى أن الهيئة توفر حماية للشخص سرياً والدفاع عنه قانونياً.