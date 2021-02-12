فرنسا.. توصية بتطعيم المتعافين من كورونا بجرعة واحدة من اللقاح

أوصت الهيئة الفرنسية العليا للصحة بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا بجرعة واحدة من اللقاح.

وأوضحت الهيئة أنه يجب حقن هذه الجرعة الوحيدة من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء من الفيروس، بل يفضل ذلك بعد الشفاء بستة أشهر.

وقالت الهيئة: “الأشخاص المصابون يحتفظون بذاكرة مناعية. وهذا يقود الهيئة العليا للصحة إلى التوصية بتقديم جرعة واحدة من اللقاح فقط للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2، بغض النظر عن الفترة المنقضية منذ الإصابة به”، مشيرة إلى أن “هذه الجرعة من اللقاح ستلعب دور تذكير مناعي”.

وفي ما يتعلق بالحد الزمني الذي توصي به، قالت الهيئة إن “الذين أصيبوا بعدوى بفيروس SARS-CoV-2.. سواء ظهرت عليهم أعراض المرض أم لا، يجب اعتبارهم محصنين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحصانة ما بعد العدوى”.

وتابعت: “المعطيات المتوفرة حاليا لا تسمح بالحكم على الاستجابة المناعية بعد ستة أشهر. لذا توصي الهيئة بالتطعيم خلال ستة أشهر، وتؤكد أنه لا ينبغي النظر في ذلك قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الإصابة”.

وسجلت فرنسا نحو 3,4 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الوباء قبل عام.

وتلقى حوالي 2,13 مليون شخص، أي 3,2٪ من السكان الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصدر: “رويترز”