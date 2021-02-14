798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، شفاء 765 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد 166019 حالة.

مستجدات الوضع الوبائي

وتنظم وزارة الصحة مؤتمرها الدوري الـ 104 بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند «نقترب من إكمال عام على اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والمنظومة الصحية مازالت تعمل بثبات.

وأشار إلى تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، رفعت العدد الإجمالي للمصابين إلى 177701.

وقال مدير إدارة منع العدوى في وزارة الصحة الدكتور أحمد المطوع إن هناك زيادة مضطردة في أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد.