بريطانيا تُطلق مرحلة جديدة من التلقيح ضد “كورونا”

تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاماً، مع تحقيق هدفها تطعيم 15 مليون شخص ذوي أولوية.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن أكثر من 15 مليون شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا في بريطانيا.

وأطلقت المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا مع قرابة 117 ألف وفاة، حملة تلقيح واسعة النطاق.

ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 22 فبراير «خارطة الطريق» للخروج من الإغلاق الثالث الذي فُرض في مطلع يناير في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات جراء النسخة المتحوّرة من الفيروس التي ظهرت في كينت وهي معدية أكثر.

واعتباراً من الاثنين، سيبدأ تطعيم الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً والأشخاص الذين يُعتبرون «ضعفاء طبياً»، وفق ما أعلنت خدمة الصحة العامة «ان اتش اس» في بيان الأحد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان إن «برنامج التلقيح يتواصل بسرعة غير مسبوقة، وفي وقت نحن على وشك إعطاء اللقاح لكل الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الأربع الأولى ذات الأولوية بحلول الاثنين، نحن مصممون على دعم هذا الزخم من خلال زيادته أكثر».

وتضمّ هذه الفئات الأربع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً والعاملين الصحيين في الصفوف الأمامية وموظفي دور العجزة وقاطنيها والمرضى الأكثر ضعفاً. ويمثل هؤلاء 15 مليون شخص من أصل 66 مليون نسمة.

وبحسب الأعداد الأخيرة التي نشرت السبت، حصل 14،556،827 شخصاً على الجرعة الأولى و534،869 على الجرعة الثانية، مع احتساب عدد الأشخاص الملقحين حتى يوم الجمعة ضمناً.

وتعتزم الحكومة إعطاء بحلول نهاية أبريل جرعة أولى من اللقاح لـ99 في المئة من الأشخاص الذين يواجهون خطر الوفاة في حال أُصيبوا بفيروس كورونا.