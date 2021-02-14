“الصحة” تعلن وصول الدفعة الرابعة من لقاح “فايزر بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر عن وصول الشحنة الرابعة من لقاح (فايزر بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد مشيرًا الى أنه سيتم استئناف وصول دفعات جديدة من لقاح فايزر الى البلاد اسبوعيا.

وقال البدر لـ«كونا» ان هذه الشحنة سيتم توزيعها في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض الدولية مؤكدا ان الوزارة مستمرة في استهدافها منح اللقاحات لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

وذكر انه ستكون هناك دفعات أسبوعية ليتم تطعيم أكبر شريحة مستهدفة مبينا أن التوسع في التطعيمات سيكون من خلال زيادة أعداد المراكز الصحية المخصصة لتطعيمات (كوفيد-19) والتي بلغت حتى الآن 15 مركزا.

كما لفت إلى ان هناك دفعات اخرى من لقاح (أكسفورد) سيتم توزيعها على المراكز الصحية لسهولة تخزين اللقاح في درجة حرارة الثلاجة العادية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أعلن في وقت سابق اعتماد 15 مركزا صحيا في محافظات البلاد لتقديم اللقاح بمعدل 3 مراكز في كل منطقة صحية وذلك في إطار خطة العمل الوطنية لتوسعة شريحة متلقي اللقاح فضلا عن مراكز رعاية المعاقين والمسنين وبعض قطاعات وهيئات ووزارات الدولة كالقطاعات الأمنية ومنتسبي القطاع النفطي.