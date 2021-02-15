“الأولمبية” تصدر تعليمات مشددة تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي

أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية تعميما الى الاتحادات والاندية الشاملة والمتخصصة، يتضمن اجراءات مشددة يجب مراعاة تطبيقها، في اطار الجهود الحالية لاستكمال النشاط الرياضي الذي اضحى شبه مؤكد، وفي مقدمتها التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة للبدء في البدء بتطعيم جميع الرياضيين والاجهزة الفنية والادارية المرافقة للفرق الاولى وفرق فوق 18 عاما والمنتخبات الوطنية التي ستخوض استحقاقات دولية وآسيوية والبطولات التأهيلية الى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

واهابت اللجنة في تعميم حمل الرقم 6 لسنة 2021، بالجميع بمنع حضور الجماهير خلال التدريبات والمباريات الرسمية وغير الرسمية، بما فيها مقصورة كبار الضيوف، اضافة الى استمرار عملية اجراء مسحات فيروس كورونا لجميع الرياضيين في مركز الطب الرياضي في الخالدية، يوم الثلاثاء من كل اسبوع.

وشكرت اللجنة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على حرصه وجهده لمتابعة كل ما هو يصب في المصلحة العامة للحركة الرياضية المحلية.