العميد الكندري: تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف قرار منع التجمعات والاحتفالات بالأعياد الوطنية

أكد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القانون رقم 8 لسنة 1969 سيطبق بكل حزم على من يخالف قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد بإغلاق كافة الأنشطة التجارية من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 5 فجراً ومنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الفرق الأمنية سوف تقوم بمساندة الجهات المعنية ذات الصلة في ضبط الباعة المتجولين والتعامل مع كل من يقوم ببيع الألعاب النارية حيث إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون رقم 6 لسنة 2015 إما بالحبس أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً.

وأكد عزم المؤسسة الأمنية القيام بواجباتها المنوطة بها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس، موضحا أن رجال الأمن في أعلى الجاهزية للتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين من أجل مصلحة الجميع.

ودعا العميد توحيد الكندري كل من يشاهد تجمعات في اماكن عامة او خاصة اوتجمعات للاحتفال بالاعياد الوطنية او باعة جائلين يقومون ببيع الالعاب النارية أن يسارع في البلاغ عنهم عن طريق هاتف الطوارئ 112 لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واهاب بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تجمعات وذلك حفاظاً على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد