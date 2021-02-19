“الاتحاد الآسيوي” يؤجل مواجهتي الأزرق مع أستراليا والأردن

قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراتي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع أستراليا والأردن، اللتين كان مقرر لهما يومي 25 و30 من شهر مارس المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وطالبت أستراليا بشكل شفهي إستصافة منافسات المجموعة الثانية، وينتظر الاتحاد القاري رد مسؤوليها بشأن استفسارات ممثلي منتخبنا الوطني والمنتخب الأردني، على مدى السماح لهما بالتدريبات وإقامة مباريات تجريبية هناك.

وقد تمهد إقامة مباراة أستراليا مع نيبال يوم 30 مارس المقبل ٤ بالعاصمة كاتماندو لنقل التصفيات لدولة محايدة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي اليوم الجمعة على موقعه الالكتروني تأجيل السواد الأعظم من المباريات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، بينما أبقى على مباريات السعودية مع اليمن (المجموعة الرابعة)، طاجيكستان مع منغوليا (المجموعة السادسة)، وتقام المباراتين يوم 25 مارس، ونيبال مع أستراليا، (المجموعة الثانية)، و منغوليا مع اليابان (المجموعة السادسة)، وتقام المباراتين يومي 30 منه.

وقرر الاتحاد الآسيوي فتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، على أن تقام خلال الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبلين.