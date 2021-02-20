صحيفة: “الداخلية” تطلب رفع الجهوزية بسبب احتمال الحظر

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام تعميماً في شأن رفع جهوزية القوة التابعة للوزارة في مختلف القطاعات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن تعميم النهام جاء بعد الاجتماع الذي جمعه بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لبحث الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال فرض الحظر الجزئي أو الكلي.

وشددت المصادر على الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعا النهام وكلاء القطاعات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد ورفع جهوزية القوة استعداداً لاحتمال فرض الحظر.

المصدر : الراي