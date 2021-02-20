“اتحاد الفنادق”: أسعار الحجر المؤسسي نفس المتفق عليها دون تغيير… والبدء الأحد

عمّم اتحاد فنادق الكويت على مدراء الفنادق بـ 6 قواعد يجب اتباعها في شان الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج، حيث اكد أنه اعتباراً من يوم الأحد 21 فبراير 2021 ستبدأ فنادق الحجر المؤسسي باستقبال النزلاء لفترة 14 يوما (13 ليلة)، أو 7 أيام (6 ليالي) حسب فترة الحجر المقررة لكل نزيل، وبنفس الأسعار المتفق عليها سابقا.

وأكد الاتحاد على 6 قواعد هامة كالتالي:

1- أهمية إبلاغ منصة كويت مسافر فوراً عن إسم كل نزيل ورقم جواز السفر ورقم البطاقة المدنية، والذي قام بحجز وتسديد مدة اقامته لمدة 14 يوماً أو 7 أيام، علماً بان أي تأخير في إبلاغ كويت مسافر فإن النزيل لن يسمح له بصعود الطائرة والعودة إلى الكويت وبالتالي سيعرض الفندق إلى العقوبة والمسؤولية.

2- أهمية تواجد مواصلات الفندق عند مباني ركاب t1، وt4، وt5، لاستقبال النزلاء في المواعيد والمطارات المقررة للوصول دون تأخير، حيث تم تخصيص مواقف محددة لسيارات فنادق الحجر المؤسسي في جميع مباني الركاب.

3- أهمية إبلاغ النزلاء عند الوصول إلى الفندق بالتعليمات الصحية والأمنية وكذلك خدمات الفندق التي ستقدم لهم خلال فترة الاقامة.

4- التنسيق مع شركة «ناس» في شأن موعد ومكان أخذ عينة pcr منالنزيل في الفندق قبل مغادرته.

5- اهمية اتباع الشروط الصحية سواء في تقديم الوجباتفي الغرف أو تنظيف الغرف.

6- التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية عند الحاجة والضرورة.