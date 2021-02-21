“الصحة”: 5 وفيات بـ “كورونا” و768 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، شفاء 967 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد الى 172227 مشيرة الى تسجيل 768 اصابة جديدة و5 حالات وفاة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري الـ(109) انه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن مبينا ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 93.5 في المئة.

وذكر أنه تم تسجيل 768 اصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 184090 فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 1044 .

وقال ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 147 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتهھا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10819.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6006 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1731704 لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 12.8 في المئة.

من جهته أكد الدكتور محمد مرزوق الغنيم اختصاصي أطفال وأمراض معدية والأحياء الدقيقة الإكلينيكية أن أعراض لقاحات كورونا بسيطة ولم تُرصد أي مضاعفات شديدة، مشيرا إلى أن من دخلوا المستشفى بعد تلقي اللقاح دخلوا لأسباب أخرى لا علاقة لها به.