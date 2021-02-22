“التربية” حددت مواعيد الدوام بالمدارس للفصل الثاني

حددت وزارة التربية مواعيد دوام الهيئات التعليمية والادارية في المدارس خلال الفصل الثاني.

وفي هذا السياق قال وكيل التربية بالانابة فيصل المقصيد في نشرة عممها أمس وحصلت «الجريدة.» على نسخة منها، أن دوام العاملين في المدارس الثانوية سيكون من 9:30 وحتى 2:30 والمرحلة المتوسطة من 8 وحتى الواحدة ظهراً فيما يكون دوام الابتدائي على فترتين صباحية من 8 وحتى الواحدة ومسائية من 2:45 وحتى 5:45.

وأضاف أن دوام مرحلة رياض الأطفال يكون من 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، منوهاً إلى الادارات المدرسية تشمل وظائف مدير ومدير مساعد والهيئة الادارية والمعاونة فيما تشمل الهيئات التعليمية المعلم ورئيس القسم ومشرف المادة الدراسية.