الولايات المتحدة تجيز لقاح “جونسون أند جونسون” للاستخدام الطارئ

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية لقاح «جونسون أند جونسون» للاستخدام الطاري والمكون من جرعة واحدة.

ووفقا لمراجعة أجرتها إدارة الغذاء والدواء «أف دي إيه»، فإن لقاح «جونسون آند جونسون» أظهر فعالية نسبتها 66 في المئة في الوقاية من الإصابات ما بين الخفيفة والحادة، وأظهر فعالية أكبر حيال الإصابة بأعراض شديدة من المرض.

وتشير التقديرات إلى قدرة الشركة على إنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية شهر يونيو، ويمكن أن تعزز الجرعات الإضافية مخزون الولايات المتحدة بما يكفي للحصول على لقاح كافٍ لتطعيم كل أميركي.

وكان اللقاح فعالًا بنسبة 100 في المائة في منع دخول المستشفى بعد 28 يومًا من التطعيم، ولم تكن هناك وفيات جراء الإصابة بالفيروس بين أولئك الذين تلقوا اللقاح.

يمكن تخزين لقاح جونسون آند جونسون، في درجات حرارة الثلاجة العادية، مما يجعل توزيعه أسهل من لقاحي فايزر – بيونتيك، وموديرنا، حيث يتطلب هذان اللقاحان درجة حرارة منخفضة لتخزينهما.