البرلمان العربي يدعو الدول العربية والإسلامية للتضامن مع السعودية

دعا البرلمان العربي اليوم الأحد، الدول العربية والاسلامية الى التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة مخططات استهدافها والمساس بسيادتها ودعمها في ما تتخذه لمنع التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال رئيس البرلمان عادل العسومي فى بيان: ان “السعودية تمثل عمقا استراتيجيا ثابتا والركيزة الأساس لأمن الدول العربية وان المساس بسيادتها هو استهداف للأمن القومي العربي ككل”.

واشار الى أن هذه “المخططات تمثل بداية استهداف كافة الدول العربية واعادة انتاج مخططات التآمر على أمنها القومي وهو ما يستوجب توحدها وتعزيز تضامنها في مواجهة ما يحيط بها من أجندات ومخططات خارجية تستهدف أمنها واستقرارها”.

وحذر البيان من مخاطر تسييس قضايا حقوق الانسان واتخاذها كذريعة للابتزاز وللتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية لتحقيق أهداف وغايات خبيثة وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع الأنظمة والقواعد الدولية المستقرة التي تنظم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها الاحترام التام لسيادة الدول.