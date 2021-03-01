أعلى إصابات بكورونا في الكويت منذ بداية الجائحة

في أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عام، سجلت الكويت خلال ال24 ساعة الماضية 1179 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ترفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 192 ألف و31 حالة.

وأكدت الوزارة في بيان لها إن ال24 ساعة الماضية شهدت حالتي وفاة نتيجة مضاعفات الفيروس، ترفع إجمالي الوفيات إلى 1085 حالة حتى الآن.

وأوضحت أن ال24 ساعة الماضية شهدت شفاء 946 حالة، ترفع إجمالي حالات الشفاء إلى 180 ألف و155 حالة، لتصل نسبة الشفاء من المرض حتى الآن إلى 93.8%.

وأكدت الوزارة أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض “كوفيد-19” وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10 آلاف و791 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7542 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة وحتى الآن مليون و792 ألف و41 فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة الإصابات الجديدة من 15.6%.

وجددت وزارة الصحة دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات، وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.