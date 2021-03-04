مركز السيطرة على الأمراض الأميركي يوصي بعدم السفر إلى الكويت

فيما سجلت الكويت خلال اليومين الماضيين أعلى الإصابات اليومية، بفيروس كورونا منذ عام كامل، أوصى مركز السيطرة على الأمراض الأميركي بعدم السفر إلى الكويت، معتبراً أن الخطر الوبائي مرتفع إلى المستوى الرابع.

وجاء في نشرة للمركز على موقعه الإلكتروني، أنه يُطلب من جميع المسافرين جواً القادمين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المواطنون الأميركيون، الحصول على نتيجة اختبار COVID-19 سلبية أو توثيق التعافي من COVID-19 قبل صعودهم على متن رحلة إلى الولايات المتحدة.

وجاء في النشرة أيضاً، أن مستوى الخطر الوبائي في الكويت هو في الخانة رقم 4 ما يعني أنه مستوى مرتفع جداً.

وقدم المركز معلومات أساسية للمسافرين إلى الكويت، من بينها توصية بعدم السفر في هذا الوقت إلى الكويت، وإذا كان يجب عليك السفر، فلا بد قبل ذلك من إجراء اختبار فيروسي قبل الرحلة بمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام.

وسجلت الكويت يوم أول من أمس الثلاثاء 1341 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 1409 إصابات يوم أمس الأربعاء.