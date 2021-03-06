“التربية” تعلن مواعيد العمل خلال فترة الحظر

‏أصدر وكيل وزارة التربية فيصل المقصيد نشرة عامة إلحاقاً بالنشرة رقم 6 الصادرة في 22 فبراير 2021 في شأن ضوابط الدوام المدرسي خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020 – 2021 للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس الأهلية).

وقررت وزارة التربية بناء على قرار مجلس الوزراء بالحظر الجزئي اعتباراً من يوم غد الأحد، أن يكون دوام العاملين في مدارس المرحلة الثانوية من الساعة 9.30 صباحاً وحتى الساعة 2.30 ظهراً، والمرحلة المتوسطة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، ومرحلة رياض الأطفال من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

‏وفيما يخص العاملين في المرحلة الابتدائية، يتم تقسيم العمل على فترتين، الصباحية من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً، وتشمل الإدارات المدرسية (مدير – مدير مساعد – الهيئة الإدارية والمعاونة) ويتم تقسيم العمل بينهم بالتناوب بما لا يتعدى نسبة 30 في المئة وفقاً لقرارات ‏الخدمة المدنية.

‏أما الفترة المسائية من الساعة 2.45 ظهراً وحتى 5.45 مساء وتشمل أعضاء الهيئة التعليمية (معلم – مشرف مادة – رئيس قسم – موجه فني) يكون دوامهم عن بُعد (online) ولا يتطلب الحضور بمركز العمل.

‏وفيما يخص مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، قررت وزارة التربية أن يكون الدوام ‏عن بُعد (online) من المنزل ولا يتطلب الحضور بمركز العمل للهيئتين (التعليمية والإدارية والمعاونة) وفق المواعيد المقررة من قبل التعليم العام.

‏ويطبق ما ورد في دليل سياسات وإجراءات والقواعد التدريجية للعمل في الجهات الحكومية ويعمل بهذه النشرة من تاريخه، ويتم التعديل عليها وفقاً للمستجدات التي تطرأ في هذا الشأن.