“البلدية”: فتح المحلات والأسواق من الخامسة صباحاً إلى الرابعة مساءًا

بناء على قرار مجاس الوزراء المتخذ بتاريخ 4/3/2021 بشأن فرض الحظر الجزئي من تاريخ 7/3/2021 حتى 8/4/2021 ، أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا إداريا تضمن في مادته الأولى بأن تفتح المحلات والأسواق من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءا.

وأكد المنفوحي في قراره على منع الدخول للمطاعم والمقاهي والإكتفاء بإستلام الطلبات من السيارات وخدمات التوصيل أثناء فترة الفتح فضلا عن إغلاق كافة مناطق الجلوس في الأماكن العامة والأسواق.

وأشار إلى السماح لأنشطة الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية الغذائية وصيانة التكييف والمصاعد والخدمات الصحية والكهربائية التابعة للجمعيات التعاونية بالعمل أثناء فترة حظر التجول الجزئي من خلال خدمات التوصيل فقط. .

وشدد على جميع المحلات بكافة أنشطتها والمسموح بفتحها بهذا القرار والقرارات السابقة الإلتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة العامة ، محذرا من المساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح لمخالفة ذلك.