“الزراعة”: ظهور إنفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن بالكويت

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية طلال الديحاني ظهور مرض إنفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن بدولة الكويت.

وقال الديحاني في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة اتخذت الإجراءات الصحية البيطرية المتبعة بهذا الخصوص وتم تطبيق خطة الطوارئ بخصوص مواجهة مرض إنفلونزا الطيور.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل التعاون وتكاتف الجهود للقضاء على هذه الجائحة والسيطرة عليها.

وكشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للزراعة لـ «الراي» أن الإصابات بسيطة في مزرعتين ولا تؤثر على السوق المحلى أو تؤثر على إنتاج الدواجن الحية أو البيض التي تمر بفترة إنتاج كبيرة، مشددا على صرورة قيام اصحاب المزارع بتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الامراض المعدية.