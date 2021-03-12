“الأوقاف” تدعو لتلقي اللقاح: مطلوب شرعاً الأخذ بأسباب الوقاية والشفاء

حضّت وزارة الأوقاف على أخذ لقاح «كورونا»، مشدّدة على ضرورة تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والتزام القرارات الرسمية بعدم الخروج في أوقات الحظر، ومؤكدة أن «الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض والشفاء منها، مطلوب شرعاً ومرغوب طبعاً».

واستحوذت «أزمة كورونا» على نصيب كبير من خطبة صلاة الجُمعة التي وزّعتها الوزارة على المساجد، حيث دعت الخُطبة إلى استغلال وقت حظر التجول وعدم إضاعته سُدى، داعية إلى استغلال هذه الأوقات في «قراءة القرآن، وتعلّم لما هو مفيد، وجلوس مع الأولاد وأهل البيت لمدارسة التوحيد ، وتعلّم أحكام الطهارة والصّلاة وغيرها مما يحتاجه المسلم».

وأشارت إلى أنه «مع زيادة عدد الحالات والإصابات، لا يفوتنا أن نذكّركم بالأخذ بأسباب السّلامة والنجاة، ومن أعظمها التوبة والاستغفار، والرجوع إلى الرحيم الغفار، ثم الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، والتزام الإجراءات الاحترازية، وقرارات الجهات المسؤولة، وعدم الخروج في أوقات الحظر، وضرورة الحرص على أخذ اللقاح الذي أوصت به الجهات المعنية، حيث حرصت الدولة مشكورة على تأمينه للجميع، والتأكد من سلامته، ليكون عوناً لنا بتوفيق الله تعالى على تقوية مناعتنا، وحفظ صحتنا، وسلامة أسرنا ووقايتهم».