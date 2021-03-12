السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوزارات والهيئات

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن من منصبه وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

كما أعفي عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه وعين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا وتعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.