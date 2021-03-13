توزيع أممي للقاحات على الدول الفقيرة بعد إجازة “الصحة العالمية” لـ “جونسون آند جونسون”

رخّصت منظمة الصحة العالمية الجمعة لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، بعدما تمّ ترخيصه في الولايات المتحدة التي استخدمته إضافة إلى لقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك لحقن أكثر من مئة مليون جرعة، أي حوالى 30 في المئة من مجموع الجرعات المعطاة في العالم.

وبعد منح منظمة الصحة ضوءها الأخضر للقاح جونسون آند جونسون، بات يمكن توزيعه ضمن آلية «كوفاكس» الأممية لضمان توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة، وإضافة إلى كونه يُعطى بجرعة واحدة، يمكن حفظه في ثلاجة عادية.

وتجري الولايات المتحدة التي تعدّ حوالى 330 مليون نسمة، حملة تلقيح ضخمة توزع خلالها حالياً حوالى 2،2 مليون جرعة يومياً.

وتلقى 20 في المئة من الشعب الأميركي تقريباً جرعة واحدة على الأقل، بحسب المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسمحت واشنطن الجمعة لطلاب الطبّ وطبّ الأسنان والطب البيطري والمتقاعدين في هذه المجالات، بإعطاء اللقاحات.

وسبق أن سمحت منظمة الصحة باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك وكذلك نسختين من لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد الذي يتعرض حالياً لانتكاسات في دول عدة.

إلا أن منظمة الصحة طمأنت الجمعة معتبرةً أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا مؤكدةً أن «منافعه.. لا تزال تتفوق على المخاطر».

على خلفية مخاوف مرتبطة بالإصابة بجلطات دموية، علقت كل من الدنمارك والنروج وايسلندا وبلغاريا استخدام لقاح استرازينيكا بشكل احترازي، فيما أخّرت تايلند إطلاق حملتها التي كانت مقررة الجمعة.