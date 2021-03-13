وزير الصحة الأردني يستقيل بعد وفيات “انقطاع الأوكسجين”

قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، إنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة، على إثر وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا نتيجة نقص الأوكسجين في إحدى المستشفيات الحكومية، السبت.

وقال وزير الصحة في تصريح عاجل نقلته وكالة الأنباء الأردنية: “قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى”.

وأكد وزير الصحة الأردني وفاة 6 أشخاص من جراء انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، حيث يرقد نحو 200 شخص من مصابي فيروس كورونا في غرف العناية المركزة.

وأوضح الوزير أن الأوكسجين متوفر الآن، ويزود بشكل طبيعي للمرضى في مستشفى السلط، مؤكدا أن “كل مقصر سوف يحاسب وأتحمل المسؤولية عما جرى في مستشفى السلط.

وطوقت الأجهزة الأمنية محيط مستشفى السلط خوفا من ردة فعل أهالي المدينة وذوي المتوفين.

ووجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات، لقناة “المملكة” الرسمية، إن “ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث”.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد الجمعة 55 وفاة و7705 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.

وقررت الحكومة الأربعاء زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.