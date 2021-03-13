“الجمارك” تضبط 4.5 مليون حبة كبتاغون وتنباك وبضائع مقلدة مخبأة بحاويتين في جمارك ميناء الشويخ

تمكن رجال الجمارك وخلال أقل من اسبوعين من توجيه ضربة جديدة لمروجي المخدرات والممنوعات، بعد ضبط مايقارب 4.5 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، وكمية من مادة التنباك الممنوعة وبضائع مقلدة، حيث تم العثور عليها بحاويتين ضمن الحاويات القادمة إلى البلاد.

وأثمر التعاون والتنسيق بين ادارة البحث والتحري الجمركي وادارة جمارك الموانئ الشمالية بميناء الشويخ بملاحظة 4 حاويات عليها اشتباه ومرَّ على وجودها أكثر من 90 يوماً ولم يتقدم أحد لتسلمها.

وقام المفتشون الجمركيون، بتفتيش الحاويات، حيث اتضح أن حاويتين منها لا تحتوي على شيء مخالف، وبتفتيش الحاويتين المتبقتين، اتضح أن إحداهما تحتوي على جهاز لتفقيس البيض، عثر بداخله على مايقارب 4 ونص ملايين حبة من مادة يشتبه انها الكبتاغون المخدرة، أما الحاوية الثانية فاتضح احتواؤها على بضائع مقلدة مخبأة بغرفة خلفية، إضافة إلى مادة التنباك الممنوعة.