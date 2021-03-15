بدر الداهوم بعد إبطال عضويته: على نواب الأمة وقف هذا العبث

قال عضو المجلس المبطل د. بدر الداهوم إن “صاحب نفوذ وضعوه على سدة الرئاسة حتى يكيف لهم ويفلتر لهم أي قانون يبونه، ولا نعول على الحكومة، ونحن نعول على نواب الأمة الشرفاء الذين اختارهم الشعب الكويتي لتحقيق مطالبه”.

وأكد الداهوم أن “قضية تكوين المجلس هي أهم قضية، لأنه إذا سمحنا للحكومة أن تختار وتكون المجلس حسب مزاجها فلن يخرج مجلس يمثل الشعب الكويتي التمثيل الحقيقي، لذلك التعويل على نواب الأمة الشرفاء، فعليهم أن يحملوا هذا الهم وأن يعدلوا هذا الاعوجاج”.

وأضاف: هذا عبث في دولة المؤسسات وتداخل في السلطات، لا يمكن أن نقبل هذا العبث، وعلى نواب الأمة أن يوقفوا هذا العبث، أيهما أقوى، أنا رجل معي حكم التمييز، ينسف ويضرب به عرض الحائط، ونفس القاضي الذي قال في 2017 بأنه حكم بات لا معقب عليه، واليوم أشوفه عقب عليه.