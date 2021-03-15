“التجارة” تحذر من إعلانات تستغل صور المشاهير وتشجع على الربح السريع

أصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً أهابت فيه بالمواطنين والمقيمين عدم التجاوب أو مجاراة ما يتم بثه على بعض حسابات التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت العالمية من إعلانات تستغل فيها صور بعض المشاهير لجذب العملاء لغرض التداول بالعملات والمعادن عبر نظام «فوركس» وغيره.

وتؤكد الوزارة على الكافة ضرورة التأكد من مصداقية الأوراق الرسمية للجهة المعلنة وتمتعها بالصفة القانونية قبل التعاقد على أي منتج يبث في تلك المواقع.

وتشدد وزارة التجارة والصناعة على الدور المنوط بها قانونياً مع كافة الجهات المعنية بالدولة للتصدي لمثل هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها من أجل حماية حقوق المستهلك.