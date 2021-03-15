وزير الصحة: عودة الطلبة للمدارس في سبتمبر

أعلن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إن عودة الطلبة للمدارس بمراحلها المختلفة ستكون في شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً الى انه سيتم تطعيم جميع الهيئات التعليمية والادارية في المدارس الشهر المقبل.

وحث الوزير خلال استقباله وفدا من جمعية الكشافة الكويتية الشعب الكويتي على ضرورة أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة الارواح، لافتاً الى انه تم حتى الان تم تطعيم 400 الف اضافة الى ان نصف كبار السن الكويتيين المسجلين في الخدمة المدنية والذين سجلوا تم تطعيمهم بينما مايقارب ربع كبار السن الاجانب طعموا وهناك عدد من 80 الى 100 من كبار السن يتم تطعيمهم بشكل يومي في المنازل

وذكر اننا مستمرون في عملية التطعيم و مع حلول عيد الفطر نكون قد طعمنا مليون شخص وباذن الله تعالى ومع زيادة الوعي والاقبال من قبل الناس الى شهر سبتمبر المقبل سنصل الى مليوني شخص مع بداية دوام طلبة المدارس والتي ستعود الحياة فيها بشكل طبيعي منوهاً الى انه سيتم تطعيم مايقارب 120 الف من بين معلم واداري في التربية مع الجمعيات التعاونية والحلاقين والبنوك في شهر ابريل المقبل .

وبين د الصباح ان التطعيم فعال جداً في تقليل عملية الوفيات وبشكل ملحوظ مستغرباً تخوف البعض منه خاصة وانه وصل عدد المطعمين في العالم الى 400 مليون بالعالم لذلك انخفضت اعداد الاصابات والوفيات في امريكا وبريطانيا والكثير من دول العالم بسبب تلقي التطعيم .

واضاف انه في الخطة المقبلة ومابعد شهر رمضان المقبل سيتم منع اي شخص من دخول السينما لما يكن قد اخذ اللقاح وكذلك سيتم اغلاق اي محل لم يتم تطعيم العاملين فيه موضحا اننا نحتاج دعم من المجتمع في زيادة الوعي من اجل التطعيم معرباً عن اسفه الشديد لضعف الاقبال على التطعيم خاصة في محافظتي الجهراء والاحمدي .

وفي نهاية اللقاء تقدم وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بالشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية على هذه الزيارة العزيزة التي تؤكد اهمية الشراكة المجتمعية مشيراً الى دور الكشافة التي يقودها النائب الدكتور عبدالله الطريحي اثناء ازمة كورونا والاعمال التي قاموا بها وكذلك جهودهم حالياً في الدعم والتشجيع على وعي افراد المجتمع بالاقبال على التطعيم .

من جهته اشاد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية احمد فرمن بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والسلطات الطبية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا مشيراً الى مايقوم به الجيش الابيض من اعمال مكثفة وجبارة لحماية افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من هذا الوباء .

واضاف فرمن ان هذه الجهود يقف ورائها قيادات صحية تستحق كل الشكر والتقدير وفي مقدمتها وزير الصحة الدكتور باسل الصباح موضحاً ان تلك القيادات تعمل على مدار الساعة للحفاظ على صحة المجتمع .

وبين فرمن ان حضورنا اليوم نيابة عن منتسبي الحركة الكشفية الكويتية وهي بلا شك حركة تطوعية نقوم بتكريم القيادات الطبية وذلك نظراً للدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للجائحة كورونا منذ بدايتها وعلى مراحلها المتعددة .

واوضح ان الجمعية تساهم بشكل كبير في عملية التوعية من خلال الانشطة التي تقيمها مؤكداً الى اننا نضع كافة امكانياتنا تحت تصرف وزارة الصحة ،