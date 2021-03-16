منظمة الصحة تبحث في سلامة لقاح “أسترازينيكا”

يبحث خبراء من منظمة الصحة العالمية في سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا الذي توقفت عن استخدامه دول أوروبية عدة خوفا من آثار جانبية خطرة محتملة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن فريق الخبراء الاستشاري للمنظمة المعني بعمليات التلقيح والذي «راجع البيانات وهو على اتصال وثيق مع وكالة الأدوية الأوروبية»، سيجتمع اليوم من أجل مراجعة سلامة اللقاح.

لكن المنظمة، التي تقف في الصف الأمامي في المعركة العالمية ضد الوباء، توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، قالت كبيرة علماء منظمة الصحة سمية سواميناتان أمس «لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا».

وتابعت «إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الحالات واللقاح».

كذلك، أكدت وكالة الأدوية الأوروبية التي ستعقد «اجتماعا استثنائيا» الخميس بشأن اللقاح، أن فوائد اللقاح تفوق أخطاره.