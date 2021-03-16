“اتحاد الكرة” يطلب عودة الجماهير إلى الملاعب.. شرط التطعيم

وجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتاباً إلى الهيئة العامة للرياضة يطلب فيه مخاطبة لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء من أجل “السماح بعودة الجماهير الى الملاعب في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا الصين 2023.

وتستضيف الكويت منافسات المجموعة الثانية للتصفيات والتي تضم منتخبات أستراليا والاردن ونيبال وتايوان خلال الفترة بين 31 مايو و15 يونيو المقبلين.

واقترح الاتحاد أن تكون تذكرة الدخول للمباراة شهادة التطعيم من فيروس كورونا، مع الحرص أن يكون الحضور وفق الاشتراطات الصحية.

وقرر مجلس الإدارة المساهمة بحملة التطعيم ودعمها من خلال هذا المقترح، الذي سيكون له دور إيجابي لجهة عودة الجماهير الى الملاعب مرة أخرى، وتحفيزها للحصول على اللقاح والمساهمة في المناعة المجتمعية ضد وباء كورونا.

ودعا الاتحاد جماهير المنتخب الوطني الوفية إلى المبادرة بالتطعيم والحضور بقوة وكثافة، لمساندة المنتخب الوطني في هذا الحدث المهم.