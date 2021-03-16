بتوجيه من القيادة السياسية.. سحب بلاغات “الداخلية” ضد تجمعات النواب

صرح رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخراً من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها الإخوة أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء أن القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وتوجه سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بالشكر والتقدير على التوجيه بسحب البلاغات.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء تقديره للإخوة أعضاء مجلس الأمة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.