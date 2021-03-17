الأولمبية” تشكر وزير الصحة لتخصيص السبت المقبل لتطعيم منتسبي المنظومة الرياضية

تقدمت اللجنة الأولمبية الكويتية بخالص الشكر لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح على استجابته السريعة على مقترح اللجنة بتخصيص يوم السبت المقبل لتطعيم منتسبي المنظومة الرياضية من لاعبين وإداريين ومدربين.

وأكدت اللجنة أن هذه الحملة مقتصرة على منتسبي المنظومة الرياضية الذين ليس لديهم مواعيد تطعيم مسبقة من وزارة الصحة و لابد أن يلتزم كل من لديه موعد تطعيم مسبق بموعده المحدد.

كما شكر رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وزارة الصحة على تعاونها وموافقتها بتخصيص فندق اللجنة الأولمبية كحجز مؤسسي للاعبين.