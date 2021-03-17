الشايع يوجه بتشكيل لجنة لمعاينة تشطيبات شقق جابر الأحمد

تفاعلاً مع ماتم نشره من مقاطع فيديو في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود ملاحظات في تشطيب بعض الأعمال في السكن العمودي الواقع في مدينة جابر الاحمد السكنية أعلن المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة عمر الرويح، ان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدوله لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع وجه مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتشكيل لجنة معاينة عاجلة تضم مدراء ادارات ومهندسين ومهندسات من مختلف الادارات والقطاعات الفنية بالمؤسسة.

ورفع تقرير بهذا الشأن للوزير بصفة مستعجلة، للوقوف على الملاحظات التي ظهرت في التشطيبات عبر مقاطع الفيديو المنشوره بوسائل التواصل الاجتماعي.

واضاف الرويح، أن الوزير الشايع شدد في توجيهاته على ضرورة محاسبة المتسببين في حال وجود أي قصور في جودة الأعمال واتخاذ كافة الاجراءات التعاقدية مع المقاول لازالة واعادة تنفيذ أية أعمال غير مطابقة للشروط والمواصفات لضمان سلامة المواطنين وتسليمهم وحداتهم السكنية بالجودة المطلوبة بالعقد.

وتؤكد المؤسسة ممثله بقطاع التنفيذ للمواطنين المخصص لهم شقق حكومية في المنطقة امكانية فحص السكن كاملاً بعد الاستلام الاولي مع مكاتب الصيانه بموقع المشروع وتدوين الملاحظات في الشقة حتى يتم تكليف المقاول المنفذ للاعمال بتعديلها او اصلاحها قبل ان يوقع المواطن على الاستلام النهائي للمسكن، بالإضافة ان مختلف اعمال البناء الانشائي مكفولة من المتعهد لمدة عشرة سنوات واعمال الكهرباء والصحي والتكييف لمدة عامين والاعمال المدنية لمدة عام .