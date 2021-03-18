“الأوقاف”: استعدادات في كافة القطاعات والمساجد لاستقبال شهر رمضان

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري جاهزية الوزارة لاستقبال شهر رمضان عبر خطة حثيثة وضعتها الوزارة للوقوف على الاستعداد للشهر المبارك في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد أن «الخطة شملت قطاعات (المساجد، الشؤون الثقافية، الإعلام، وشؤون القرآن والدراسات الإسلامية)، وحددت الأنشطة داخل المساجد بحيث تشمل خطبة الجمعة والدروس والخواطر التي لا تزيد مدتها عن 5 دقائق مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الصحية، مع منع الاعتكاف بالمساجد وموائد رمضان».

وأوضح أن «الطاقة الاستيعابية للمسجد ستكون أقل من وضعها الطبيعي بسبب تطبيق التباعد كأحد الاشتراطات الصحية المطلوبة، وكذلك منع استغلال الساحات الخارجية للمسجد والاكتفاء بحرم المسجد وداخل حوش المسجد فقط».

وأشار الكندري الى «إنشاء استديو إعلامي في المسجد التابع للمقر الرئيسي للوزارة تسجيل المحاضرات والأنشطة بمشاركة جميع إدارات المساجد والاستفادة من أرشيف المحاضرات التثقيفية وبثها عبر وسائل الاعلام المختلفة، فضلاً عن خطة إلكترونية تشمل إعداد نشرات حول الصيام وفضائل الأعمال والزكاة وغيرها من المواضيع الدينية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما شملت خطة قطاع الإعلام إعداد مقاطع تثقيفية لمدة دقيقة فقط وبثها عبر تلفزيون دولة الكويت والقنوات الفضائية، وتنفيذ خطة شاملة لإبراز جميع الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المبارك تتضمن إعداد البرامج والبوستات والتصاميم والإنفوغراف».

وأضاف، «كما تتضمن خطة القطاع إبراز جميع أنشطة القطاعات داخل الوزارة، وتنشيط تطبيق (رمضان في بيتك) وتغذيته بالمادة المناسبة بعد النجاح الذي حققه رمضان الماضي»، موضحاً أن «قطاع الشؤون الثقافية سيتولى ترتيب صلاة القيام في المسجد الكبير وباعداد محدودة حسب الاشتراطات الصحية».

وكشف عن «خطة قطاع شؤون القرآن والدراسات الإسلامية التي إعتمدت على تنفيذ جميع الأنشطة عن طريق (الأونلاين) خلال شهر رمضان مع التأكيد على الجميع بضرورة إلتزام الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتشمل إقامة المسابقات القرآني كمسابقة صفوة الصفوة وهي خاصة بالكويتيين ومسابقة (إملأ بيتك نوراً) لجميع الفنات كويتيين ومقيمين و مسابقة الماهر بالقرآن لفئة الشباب الكويتي واطلاق تطبيق مقرأة الكويت الالكترونية، مع إقامة خواطر تلفزيونية وإذاعية يلقيها عدد من موجهي ومدرسي قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية ويتم بثها عبر تلفزيون وإذاعة دولة الكويت».

ولفت الكندري إلى إقامة الملتقيات الثقافية لتأهيل المتسابقين الكويتيين للمسابقات الدولية. وعلى صعيد آخر أشار وزير الأوقاف عيسى الكندري أن هناك محاضرات توعوية ثقافية لشهر رمضان أونلاين تحث على تطبيق الاشتراطات الصحية والنظرة الشرعية لمواجهة الوباء والتشديد على التمسك بالقيم الإسلامية في المجتمع والاستغلال الأمثل لإستثمار الوقت في العبادة والطاعة في ظل جائحة «كورونا» مع توجيه الأسرة لتوعية الأبناء بالقيم الإسلامية والوحدة الوطنية واقامة المسابقات الرمضانية.