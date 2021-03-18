رحيل الشاعر الكويتي ناصر سعد البرغش المعروف بـ “ويكيليكس”

وعُرف الشاعر ناصر بحساب ”ويكيليكس“ في موقع ”تويتر“ الذي يتابعه أكثر من 75 ألف متابع، والذي كان ينشر فيه تدويناته وقصائده التي تميزت بتطرقها لقضايا شائكة في البلاد، من أبرزها قضية ”البدون“ التي خصها بقصائد، وآخرها في الطفل علي خالد ياسر الذي انتحر في فبراير الماضي.

ودوَن النشطاء عبارات مؤثرة في وفاة الشاعر ناصر الذي ينتمي لعائلة البرغش، التي تم سحب الجنسية منها عام 2014، بناء على قرار أصدرته الحكومة آنذاك بإسقاط الجنسية الكويتية عن عشرات النشطاء، قبل أن تُعاد إليهم لاحقا وإلى العوائل الأخرى، باستثناء الإعلامي أحمد الجبر المحروم من جنسيته حتى اليوم.

وتحت وسم حمل اسم الشاعر الراحل، أعاد عدد من النشطاء نشر تدوينات سابقة له وقصائد ومقاطع فيديو للحظة عودته سابقا إلى الكويت، عقب إعادة الجنسية له ولعائلته.

ونعى النائب السابق عبدالله فهاد الشاعر الراحل بأبيات سابقة كتبها الشاعر لابنه الموجود في الكويت، أشار فيها إلى قضية سحب الجنسية منه.

وقال فهاد: ”رحم الله #ناصر_سعد_البرغش والذي عرف بشهامته وحبه للخير ومروءته،خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة البرغش الكرام ولمحبيه في مصابهم الجلل“.

وكتب الناشط فيصل اليحيى مودعا الراحل: ”يا مال الجنة الباردة يا بوسعد.. نعزي أنفسا بفقدك، وحسبنا أنك في ذمة الله.. فاللهم رحمة ومغفرة واسعة لعبدك #ناصر_سعد_البرغش، واللهم امسح على قلب أهله وأحبابه، وألهمهم الصبر وعظم أجرهم“.

وقال الصحفي والكاتب داهم القحطاني: ”رحم الله الأخ #ناصر_سعد_البرغش وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر. كان أحد الذين عانوا من الظلم الذي شاع في #الكويت خلال حقبة الفساد الأخيرة. في أحد تغريداته الأخيرة كتب شعرا يدافع فيه عن المظلومين من إخواننا البدون“.

وقال الناشط خالد الفضالة : كان ناصراً للحق ومناضلاً ضد الظلم وضحى لأجل الوطن بأغلى ما يملك ووقف حتى اخر ايامه يصدح بأشعاره لأجل الكويت واهلها.

وكشفت أسرة الشاعر الراحل أنه سيتم تحديد موعد التشييع والدفن عند وصول جثمانه من الخارج.