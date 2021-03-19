“الصحة”: 1519 إصابة جديدة بـ “كورونا” و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 216586 في حين تم تسجيل ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1210.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية ، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 225 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14554 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 9742 ليبلغ مجموع الفحوصات 1951691، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 6ر15 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1273 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 200822.