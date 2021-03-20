الكويت رابع الشعوب العربية في مؤشر السعادة العالمي 2021

حلت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً و47 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي لعام 2021 الذي يصدر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

ويصدر مؤشر السعادة العالمي في مارس من كل عام ويقيس مؤشرات السعادة والرفاهية وجودة الحياه وهو التقرير التاسع منذ إطلاقه.

ويركز التقرير الذي غطى 149 دولة في العالم في نسخته التاسعة، على قياس الرفاهية الذاتية لتتبع وشرح جودة الحياة في جميع أنحاء العالم.

ويعتمد لتقرير على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: تقييم الحياة، والمشاعر الإيجابية، والمشاعر السلبية لدى الشعوب، كما يركز ستة متغيرات رئيسية تدعم الرفاهية هي: إدراك الفساد، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، والحرية الشخصية ومتوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والسخاء.