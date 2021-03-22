شركة لنقل المواد الثمينة توضح قضية “تهريب 100 مليون دينار”

أفاد مدير العلاقات العامة في شركة «أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت» حسين عرب تعليقاً على ما تم تداوله عن ضبط محاولة تهريب 100 مليون دينار عبر ميناء الشويخ، أن «المخزن تابع لشركة متخصصة بنقل وحماية الأموال، وأن الأموال المنقولة ملك لمجموعة من البنوك وأن k-net متعاقدة مع الشركة المذكورة».

وقال عرب إن (الاقتحام) بحسب وصفه «تم من دون الأذونات الرسمية اللازمة، تسبب بتعطيل يكلف الشركة وعملاءها الملايين»، مؤكداً أن «المبلغ أقل من المذكور بكثير، وأن تهريب 100 مليون عار عن الصحة».

المصدر : الراي