الكويت: تقليص ساعات “الحظر الجزئي” إلى 11 ساعة يومياً

إعفاء «المطعمّين» القادمين إلى البلاد من الحجر المؤسسي

أعلن مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء الكويتي أن المجلس قرر اعفاء بعض الفئات من «الحجر المؤسسي» للقادمين إلى البلاد.

كما قرر المجلس تعديل أوقات الحظر الجزئي في البلاد لتصبح من مساءً إلى الخامسة صباحاً، إضافة إلى السماح للمطاعم بالتوصيل من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، والسماح برياضة المشي من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 مساءً.

وفيما يخص الإعفاء من «الحجر المؤسسي»، أوضح مركز التواصل أنه يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للقادمين إلى البلاد الفئات التالية:

1- من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

2- من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع.

3- من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين:

يطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج للاستثناء من الحجر المؤسسي.