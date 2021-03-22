“الداخلية”: القبض على مواطنين تعديا على رجال الأمن أثناء فترة الحظر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه أثناء تفقد الدوريات الحالة الأمنية ومتجاوزي حظر التجوال بمحافظة مبارك الكبير شوهدت إحدى المركبات متوقفة وبجانبها شخصان وذلك أثناء فترة الحظر الجزئي وبسؤالهما عن أوراقهما الثبوتية أفادا بعدم وجود إثبات شخصي لديهما، وقاما بالتعدي على رجال الدورية ومقاومتهما باستخدام سلاح ابيض حيث تمكن رجال الأمن من القاء القبض على أحدهما ولاذ الآخر بالفرار، وأثناء ملاحقته توجه نحو منزله وبإلقاء القبض عليه قام مجموعة من أقاربه بالاعتداء على رجال الأمن وإتلاف اجزاء من الدورية.

تم تسجيل قضية وإلقاء القبض على المتهمين وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.