ترامب يعلق على أول مؤتمر صحفي لبايدن

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مساء الخميس، إن الصحافة وجهت للرئيس جو بايدن، خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، أسئلة سهلة، واصفا الأمر بأنه “سخيف”.

وأثناء مقابلة على قناة “فوكس نيوز” مع برنامج “ذا إنغرام أنغل”، انتقد ترامب الطريقة التي تعاملت بها الصحافة مع بايدن خلال المؤتمر الصحفي، وقال إن الأسئلة التي وجهت للرئيس الأميركي “كانت غريبة وقد تم طرحها بطريقة ممتعة للغاية”، وأضاف أن الأمر بدا وكأنه “مجرد عالم مختلف، لم ير أحد شيئا مثله”.

وأثناء المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد ظهر الخميس، تلقى بايدن 31 سؤالا من معظم الشبكات الإخبارية الرئيسية، على الرغم من عدم وجود أي منها من قناة “فوكس نيوز”، وغطى مجموعة من الموضوعات، من الصين إلى الهجرة، مع إعطاء أفكاره حول احتمال إنهاء التعطيل في مجلس الشيوخ.

كما أعلن بايدن أن إدارته تأمل في تقديم 200 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته، بزيادة الضعف على هدفه السابق البالغ 100 مليون، والذي تم تجاوزه بالفعل.

وسلط ترامب الضوء على عدم حصول “فوكس نيوز” على فرصة لطرح أسئلة، واصفا الأمر بأنه محزن للغاية، وأضاف “لقد لاحظت أن بيتر دوسي لم يتمكن من طرح سؤال اليوم، لا يمكن أن تكون هناك أسئلة صعبة، وهم مستعدون لنزع الميكروفون بعيدا إذا أبدى شخص ما بعض التوتر”.

ووصف ترامب الأمر برمته بأنه “سخيف”.

وتطرق الرئيس الأميركي السابق أثناء المقابلة، إلى عدد من المواضيع، بما في ذلك عدم قدرته على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي منذ إغلاق حساباته من منصات للتواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر.

وقال ترامب عن إصدار البيانات الصحفية بدلا من وجود منصات التواصل الاجتماعي في متناول يده: “أعتقد أنني أحبه بشكل أفضل”.

وهاجم بايدن فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية، وقال إن الظروف الحالية للأطفال المهاجرين “غير إنسانية” و “خطيرة”.

ودافع الرئيس الأميركي السابق عن بعض مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكونغرس في 6 يناير الماضي، قبل أيام من رحيله عن البيت الأبيض، رغم سقوط عدد من القتلى أثناء الهجوم.

وقال ترامب إنهم “كانوا يلوحون بالعلم الأميركي ويحبون بلدنا”، مضيفا أن “لا شيء يحدث” للمتظاهرين اليساريين، في إشارة إلى معارضي سياساته على مدار أربع سنوات.