الترشح للانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة غداً الخميس

أعلنت وزارة الداخلية، فتح باب الترشح لانتخاب عضو مجلس الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة، اعتباراً من غد الخميس وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 24 الجاري.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان، أمس، إن هذا الإعلان يأتي وفقاً لأحكام القانون 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي أيضاً بناءً على القرار الوزاري 206 لسنة 2021، بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية البرلمان بالدائرة الخامسة، والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها اليوم.

وأوضح أن الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يريد الترشح، هي أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

ولفت إلى أنه يُحرم من الانتخاب كل مَن أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية.

وبيّن أن باب الترشح سيكون مفتوحاً من 10 صباحاً حتى 1.30 ظهراً، على أن يقدم المرشح شهادة الجنسية الأصلية، والبطاقة المدنية الأصلية، وصورتين شخصيتين.

وأشار البيان إلى أن على طالب الترشح التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح إلى مخفر شرطة العدان الخاص بالدائرة الخامسة، ليقدم الطلب إليه، وفي حال عدم تقديمه يعتبر ترشحه ملغى، موضحاً أن باب التنازل ممتد إلى موعد أقصاه قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.