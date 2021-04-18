5 مرشحين يتقدمون لـ “تكميلية الخامسة” في اليوم الرابع

تقدم، اليوم الأحد، 5 مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشيحهم للانتخابات التكميلية البرلمانية عن الدائرة الخامسة (2021) في رابع أيام فتح باب الترشح.

والمرشحون المتقدمون هم: سعود عبدالعزيز سعود العصفور الهاجري، عجمي فلاح نايف المتلقم، فالح محمد راشد الرقيب، ماجد عبيد زويد المطيري، مشعل سعد علي الحربي، ليرتفع بذلك عدد المتقدمين إلى 13مرشحا منذ فتح باب الترشح.

يذكر أن باب الترشح سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 24 أبريل الحالي خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة الـ 10 صباحا إلى الـ 01:30 ظهرا فيما سيكون اخر يوم للتنازل قبل 7 أيام من يوم الانتخاب الموافق 22 مايو.