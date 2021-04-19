الصقعبي يسأل “الإعلام” عن صحة تقرير إحدى السفارات

وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بشأن ما ورد في تقرير إحدى السفارات الأجنبية في الكويت عن حالة حقوق الإنسان لعام 2020.

ونص السؤال على ما يلي:

على ضوء التقرير الذي صدر من إحدى السفارات الأجنبية في الكويت عن حالة حقوق الإنسان لعام 2020، والذي ذكر فيه إن وزارة الإعلام أحالت أكثر من «25» موقعاً إلكترونياً إلى النائب العام وأكثر من «45» موقعاً إخبارياً إلى النيابة العامة، وكان المبرر لهذه الإحالات هو انتقاد هذه المواقع لتعامل الحكومة مع ملف «كوفيد-19».

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة المعلومات الواردة في التقرير؟ إذا كان صحيحاً، يرجى تزويدي بالسند القانوني لاتخاذ هذه الإجراءات والمستندات الدالة على ذلك.

2- هل أُغلق أو حُجب أي من هذه المواقع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد المواقع التي حُجبت أو أُغلقت؟ وما السند القانوني لذلك؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

3- هل صدرت أي أحكام إدانة على هذه المواقع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد هذه الأحكام؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.

4- هل صدرت أي أحكام براءة لهذه المواقع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد هذه الأحكام؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.